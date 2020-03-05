После победы над ЦСКА Доменико Тедеско мутировал в каучуковый мячик. Немец бодро доскакал до Виктора Гончаренко и полез обниматься, но тот насупился, отвернулся и агрессивно оттолкнул коуча «Спартака». Эпизод смотрелся максимально странно. С одной стороны, наивно так подлетать к тренеру, который только что вылетел из Кубка – очевидно, Виктора взбесила светящаяся физиономия Доменико. С другой стороны, есть элементарный этикет: если бы Гончаренко спокойно поздравил коллегу и ушел в раздевалку, вопросов бы не возникло.

Но тренер ЦСКА психанул, поэтому их стычка с Тедеско стала одним из главных хайлайтов вечера. Реакцию Гончаренко легко понять чисто по-человечески (Доменико правда перестарался с празднованиями), но против Виктора работает кредитная история – его поступок восприняли как хамство поверженного лузера.

Только в этом сезоне Гончаренко минимум дважды общался с судьями так, словно его вытолкнули из очереди в борисовском сельпо. Фраза «Лицо попроще» стала меметичной, но остальные реплики тренера были не такими безобидными.

Оба раза Гончаренко смотрелся уязвленным и обиженным. Если Карпин матерится харизматично и естественно, то Виктор больше напоминает отличника, который хочет сойти за своего в компании хулиганов. Его риторика не брутальная, а хабалистая – он ругается, потому что в футболе так принято, а не потому что ему нравится доносить мысли таким образом. Но хуже всего, что Гончаренко не унялся после первого кейса с арбитрами и нарвался на реальную дисквалификацию. Кажется, у него правда проблемы с самоконтролем.

Журналисты из пула ЦСКА (то есть те, кто бывает на сборах) подтверждают: ВМГ относительно приветлив лишь когда команда побеждает. Как только что-то идет не так, тренер запирается в панцирь, отказывается от любых комментариев и ведет себя предельно нервно. Это характернейший признак неуверенности в себе: если ты знаешь, что все делаешь правильно, то останешься собой при любых исходах. Если нет – поплывешь и психанешь. Это и происходит с Гончаренко в ЦСКА.

Виктор ГончаренкоGetty Images

Он работает главным в Москве уже больше трех лет, но взял лишь один титул – Суперкубок России-2018. Иронично, что ЦСКА вообще не должен был участвовать в той игре: если бы «Тосно» выжил, Виктор бы остался без единственного трофея. Все остальные достижения Гончаренко локальны – они работают лишь в качестве индульгенции от увольнения. Впрочем, список все равно короткий: во-первых, четвертьфинал ЛЕ (два года назад), во-вторых, две победы над мертвым «Реалом» (четвертое место в группе), в-третьих, адаптация молодых игроков. Но успехи в еврокубках уже перекрыты катастрофами против лудогорцев и ференцварошей, а юниоры интегрируются с крайне переменным успехом: даже по матчу со «Спартаком» видно, насколько нестабильную оборону ставит Гончаренко.

Подход Виктора проще всего сравнивать с тем, что был у Слуцкого. Леонид пришел в ЦСКА без опыта в топ-клубе – он учился, ошибался, рефлексировал, каялся после поражений, переживал в кабинете Гинера и даже подавал в отставку, но вырос в трехкратного победителя РПЛ. Почему так вышло? Потому что в него верили, а он сам мечтал прогрессировать.

Философия Гончаренко совершенно другая. Он считает себя вундеркиндом (рано стал коучем, гасил «Баварию» в ЛЧ), нагло играет на доверии боссов и вообще не имеет претензий к себе. Его вечные козыри – рекомендация от Слуцкого, ограниченный бюджет, молодежь в основе и 3:0 на «Бернабеу» (разгром правда повлиял на снобизм коуча). Из-за этих факторов Виктор считает себя непотопляемым, но проблема в том, что без страха отставки он не развивается как тренер. Исчезла ответственность за результат: если Слуцкий шел в ЦСКА, осознавая, что любой сезон без трофеев – однозначный неуд, то Гончаренко о таком просто не парится.

Гончаренко, ЦСКАGetty Images

Логично, что в этом сезоне показатели трагически упали: два поражения в дерби (с вылетом из Кубка), унижения в ЛЕ, никакой борьбы за чемпионство. ЦСКА по инерции тащится в первой пятерке, но только за счет удачной сентябрьской серии (пять побед).

С тех пор Гончаренко не выигрывал даже трех игр подряд и потерял кучу очков с середняками. Не изменилось лишь поведение Виктора – надменное и местами хамское.

В нулевых Гинер бы оперативно избавился от такого коуча – например, так происходило с поплывшими Жорже и Зико. Сейчас времена не настолько сытые, но это не повод бесконечно терпеть поведение Гончаренко: логичнее выбрать тренера, который ценит доверие, а не бессовестно садится на шею.

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