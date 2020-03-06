Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможность перехода полузащитника Алексея Миранчука в итальянский «Милан».

«Предложение от «Милана» было, но переданное не напрямую. Я не буду сейчас называть цифры. Просто потому, что не люблю это делать. Это дело клуба и представителей игрока. Они предлагали схему с арендой и последующей опцией выкупа.

В ситуации, когда клуб бьется за борьбу в Лиге чемпионов, та сумма, которую нам предлагали за нашего лучшего игрока, мягко говоря, никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил и футболисту: мы сидели и разговаривали с ним, потому что у него есть амбиции.

У нас идут постоянные контакты не только с итальянскими клубами, но и с немецкими и испанскими. Посмотрим, во что это выльется.

– Говорилось, что чуть ли не Семин заблокировал переход. Это неправда?

– Палыч, конечно, был против. Я его могу понять – как можно радоваться тому, что гипотетически один из лучших игроков может уйти. Но кроме позиции тренера, есть еще мнение игрока и клуба. Если клуб не начнет продавать игроков и не сделает дополнительную статью доходов, то его ждут трудные времена, – цитирует Кикнадзе агентство «РИА Новости».

В 17 матчах чемпионата России-2019/20 Алексей Миранчук забил 5 мячей и отдал 4 ассиста.

В Лиге чемпионов 24-летний полузащитник дважды забил «Ювентусу» на групповом этапе.

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