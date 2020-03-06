«Наполи» летом планирует усилить нападение и рассматривает три кандидатуры. В число потенциальных новичков входит форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

По информации Corriere dello Sport, «адзурри» уже посылали скаутов в Санкт-Петербург, чтобы проследить за игрой 25-летнего иранца. Конкуренцию Азмуну в виш-листе «Наполи» составляют 22-летний французский форвард «Майнца» Жан-Филипп Матета и 23-летний ивуариец Жереми Бога из «Сассуоло».

Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019-го за 12 млн евро.

В сезоне-2019/20 Сердар отыграл 27 матчей за питерский клуб, в которых забил 11 мячей.

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