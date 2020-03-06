Юрий Семин много раз покидал «Локомотив». Новую волну слухов об увольнении легенды спровоцировало интервью гендиректора Василия Кикнадзе, который заявил, что на совете директоров в апреле рассмотрят несколько кандидатур на пост коуча, а не только Семина.

«Я не за Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров. Я за клуб. Я хочу, чтобы у нас был клуб победителей, чтобы он достойно представлял страну в Европе. Хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, достойная стратегия развития, которую бы понимали мы, болельщики и партнеры. У нас есть разные точки зрения на развитие команды, это правда. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых ресурсах клуб этой линии следовать возможности не имеет», – разжег Кикнадзе.

Речь идет о зимней трансферной кампании, за которую «Локо» вообще не купил игроков, даже на замену арендованному «Сельтой» Федору Смолову. По словам все того же босса красно-зеленых, Семину предлагались восемь кандидатур на замену страйкеру сборной России, но коуч завернул всех, настаивая на Кристиане Бассогоге из китайского «Хэнань». Клуб из Поднебесной отказал «Локомотиву», и на весеннюю часть чемпионата русский гранд остался без страйкера.

Семин, Роналду, «Локомотив», «Ювентус»Getty Images

Очередное напряжение отношений вполне на руку Кикнадзе, который по окончании сезона может начать строительство новой команды уже без Юрия Палыча. Да, сложно представить ситуацию, когда у Семина не будет поддержки болельщиков – фанаты уже запустили хэштег #УКИК (увольняйте Кикнадзе из клуба). Но вот на совете директоров позиции Юрия Палыча далеко не так сильны, как пару лет назад, когда тренер мог позволить себе открыто оспаривать какие-либо решения экс-гендира Ильи Геркуса. Победный период с Кубком России и долгожданным чемпионством сменился двумя откровенно провальными еврокубковыми кампаниями (10 поражений в 12 матчах и дважды последнее место в группе). В чемпионате-2019/20 навязать борьбу «Зениту» также не получается.

Сейчас «Локомотив» рискует остаться без Лиги чемпионов, и это при том, что другие претенденты на прямую и квалификационные путевки находятся явно не в оптимальном состоянии. Такой расклад идеален, чтобы убрать своенравного тренера и исключить ситуации с трансферами по типу Фарфана, Хёведеса и Серкейры, когда Семин давал понять, что игроки куплены без его ведома и не особо ему нужны.

К тому же «Локомотив» действительно ждет новый этап. Скорее всего, летом Алексей Миранчук перейдет в какой-нибудь европейский клуб. Возможно, за границу укатит и его брат. Зимой ходили слухи о возможном возвращении Хёведеса в Бундеслигу. «Локо» конца десятых годов уже вписал имя в историю клуба, но цикл этой команды потихоньку заканчивается. Семин – тренер, с которым клуб вряд ли повалится, но и ждать чего-то прорывного от неге тоже не следует, особенно в Европе. Вполне вероятно, что строительство новой команды в Черкизово доверят кому-то другому.

Впрочем, Семин уходил столько раз, что его очередному возвращению через несколько лет уже нисколько не удивишься.

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