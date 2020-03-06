Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь», – цитирует Тинькова Forbes.

Тиньков – президент коммерческого банка «Тинькофф», который стал генеральным спонсором РПЛ. Теперь турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига.

В 2005 году Тиньков создал профессиональную велокоманду Tinkoff Restaurants, впоследствии сменившую название на Tinkoff Credit Systems и ставшую основой для российской команды «Катюша».

С декабря 2013 по ноябрь 2016 года владел велокомандой «Тинькофф».

Банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ, турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига

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