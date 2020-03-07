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«На матч с «Зенитом» пробуем в обороне Евсеева». Тренер «Уфы» забил с нулевого угла
Коуч готов лично выйти на поле против команды Семака.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев забил с нулевого угла на тренировке, причем сперва мяч ударился о штангу.
«На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более что он набрал сумасшедшую форму», – подписано под видео. Забив, 44-летний Евсеев сказал: «Вопросы есть? Вопросов нет».
- «Зенит» и «Уфа» сыграют в рамках 21-го тура чемпионата России в понедельник, 9 марта.
- Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, «Уфа» располагается на восьмой строчке.
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