Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев забил с нулевого угла на тренировке, причем сперва мяч ударился о штангу.

«На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более что он набрал сумасшедшую форму», – подписано под видео. Забив, 44-летний Евсеев сказал: «Вопросы есть? Вопросов нет».

«Зенит» и «Уфа» сыграют в рамках 21-го тура чемпионата России в понедельник, 9 марта.

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, «Уфа» располагается на восьмой строчке.

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