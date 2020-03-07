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Ошибка вратаря «Арсенала» – возможно, самая жесткая в РПЛ

Ошибка вратаря «Арсенала» – возможно, самая жесткая в РПЛ
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Такой промах леденит душу.

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов пропустил курьезный гол в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга».

На 13-й минуте 28-летний Левашов принял мяч от собственного защитника и не заметил набегающего форварда соперника Джордже Деспотовича. Тот обокрал вратаря и легко закатил мяч в ворота.

  • Гол Деспотовича стал единственным в первом тайме.
  • «Арсенал» идет в десятке турнирной таблицы, «Оренбург» расположился неподалеку от зоны стыковых матчей.

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