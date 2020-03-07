Ошибка вратаря «Арсенала» – возможно, самая жесткая в РПЛ
Такой промах леденит душу.
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов пропустил курьезный гол в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга».
На 13-й минуте 28-летний Левашов принял мяч от собственного защитника и не заметил набегающего форварда соперника Джордже Деспотовича. Тот обокрал вратаря и легко закатил мяч в ворота.
- Гол Деспотовича стал единственным в первом тайме.
- «Арсенал» идет в десятке турнирной таблицы, «Оренбург» расположился неподалеку от зоны стыковых матчей.
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