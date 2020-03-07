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Экс-арбитр РПЛ Федотов: «Почему убрали с «Матча»? Сказал, что Азмуна надо было удалять»
В руководстве посчитали, что Игорь критикует главного по судейству в РФС.
Арбитр всероссийской категории и бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал, за что его отстранили от работы на «Матч ТВ».
Федотов комментировал судейство матча «Зенит» – ЦСКА в ноябре прошлого года и высказался про тот самый фол Сердара Азмуна на Иване Облякове. «За что убрали с «Матча»? После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым (на тот момент главой департамента судейства и инспектирования РФС – прим. Eurosport.ru)», – ответил Игорь в комментариях к видео на собственном ютьюб-канале.
- 27 декабря 2019 года Егоров покинул должность в РФС по собственному желанию.
- С февраля 2020-го он является президентом Федерации футбола Мордовии.
Фото окровавленной ноги Облякова после фола Азмуна, за который Сердар не получил даже желтую