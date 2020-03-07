Арбитр всероссийской категории и бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал, за что его отстранили от работы на «Матч ТВ».

Федотов комментировал судейство матча «Зенит» – ЦСКА в ноябре прошлого года и высказался про тот самый фол Сердара Азмуна на Иване Облякове. «За что убрали с «Матча»? После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым (на тот момент главой департамента судейства и инспектирования РФС – прим. Eurosport.ru)», – ответил Игорь в комментариях к видео на собственном ютьюб-канале.

27 декабря 2019 года Егоров покинул должность в РФС по собственному желанию.

С февраля 2020-го он является президентом Федерации футбола Мордовии.

Фото окровавленной ноги Облякова после фола Азмуна, за который Сердар не получил даже желтую

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке