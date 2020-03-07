Дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева подозревается в распространении наркотиков.

16-летняя Ксения попалась на продаже четырех таблеток экстази знакомому. Таблетки уже прошли экспертизу, которая подтвердила наличие наркотических веществ. Следственный комитет завел против нее дело по третьей части 228 статьи – торговля наркотиками с отягчающими обстоятельствами. Максимальный срок по статье – 15 лет тюрьмы.

По информации Mash, в данный момент Ксения находится в больнице, пока ей лишь назначили подписку о невыезде.

Мать Ксении Марина погибла в автокатастрофе в 2011 году.

Малафеева записывает треки под псевдонимом Died Baby, одно из произведений называется «Я хочу, наверно, пакетик наркоты».

Малафеев – лучший вратарь России после Акинфеева. Сейчас «Зениту» не хватает такого голкипера

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