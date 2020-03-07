16-летнюю дочь Малафеева обвиняют в распространении наркотиков. Ей грозит 15 лет тюрьмы
Девушка попалась на продаже экстази.
Дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева подозревается в распространении наркотиков.
16-летняя Ксения попалась на продаже четырех таблеток экстази знакомому. Таблетки уже прошли экспертизу, которая подтвердила наличие наркотических веществ. Следственный комитет завел против нее дело по третьей части 228 статьи – торговля наркотиками с отягчающими обстоятельствами. Максимальный срок по статье – 15 лет тюрьмы.
По информации Mash, в данный момент Ксения находится в больнице, пока ей лишь назначили подписку о невыезде.
- Мать Ксении Марина погибла в автокатастрофе в 2011 году.
- Малафеева записывает треки под псевдонимом Died Baby, одно из произведений называется «Я хочу, наверно, пакетик наркоты».
Малафеев – лучший вратарь России после Акинфеева. Сейчас «Зениту» не хватает такого голкипера