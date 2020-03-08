Судья Владимир Москалев инициировал два подряд неоднозначных эпизода в матче 21-го тура между «Рубином» и «Крыльями Советов».

Самарцы прострелили в штрафную, и бразилец Пабло Сантос из «Рубина» сыграл рукой. Рефери долго ждал решения ВАР, а потом сам отправился к монитору: он вернулся с совсем другим решением – не поставил пенальти и заявил, что «Крылья» при атаке залезли в офсайд.

Сантос забил в следующей же атаке «Рубина». Москалев снова прибегнул к помощи ВАР, опять потратил несколько минут и отменил гол. Момент получился максимально спорным: Сантос не находился в офсайде – там другой игрок «Рубина», который, похоже, повлиял на эпизод.

Позже оказалось, что монитор для просмотра видеоповтора не работал.

После первого тайма «Крылья» ведут в счете благодаря голу Дениса Поповича.

«Крылья» и «Рубин» идут во второй десятке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.

Ошибка вратаря «Арсенала» – возможно, самая жесткая в РПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке