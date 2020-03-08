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«Ты теперь напарница?» Соболев подколол Кокорина за поздравление с 8 марта

«Ты теперь напарница?» Соболев подколол Кокорина за поздравление с 8 марта
Eurosport

1 час назад

Нападающий не по годам дерзок.

Форвард «Спартака» Александр Соболев подшутил над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.

Кокорин опубликовал в инстаграме фотографию с двумя огромными букетами роз и подписал снимок: «С 8 марта, дорогие женщины». В комментарии залетел Соболев: «Тебе подарили? Ты теперь напарница, что ли?»

  • У 23-летнего Соболева, принадлежащего «Крыльям Советов», 10+4 в 19 матчах РПЛ текущего сезона.
  • 28-летний Кокорин провел за «Сочи» два матча и отметился одним голом. До этого он не играл почти полтора года из-за проблем с законом.

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