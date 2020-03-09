Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала сообщества футбольных фанатов преступными группировками.

«В вашем представлении болельщик – это человек, который всеми фибрами души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику, билеты и так далее.

Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно», – сказала 63-летняя Смородская в эфире «Матч ТВ».

Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 года по 2016-й.

Во время 19-го тура Тинькофф РПЛ болельщики почти всех клубов устроили акцию солидарности из-за жестких действий петербургской полиции в адрес фанатов «Спартака».

«Фанат не преступник». Болельщики 16 клубов объединились в беспрецедентной акции против полиции

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