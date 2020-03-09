Забудь про Класико, дерби Манчестера и Лигу чемпионов. Лучший матч 2020-го вдруг провели на чахлом газоне в Ростове. Обе команды вышли на игру с предельной мотивацией: южане и москвичи набрали по 35 баллов и всего на три очка отставали от второго места. И рубка получилась горяченной – вот ключевые события взрыва тура.

2 пенальти и 2 удаления у ЦСКА

Проблемы для армейцев начались уже с 20-й минуты: Ахметов ошибся у своей штрафной, упустил Шомуродова и спас команду от гола борцовским приемом. Рефери Владислав Безбородов справедливо поставил пенальти и добавил к нему прямую красную карточку: по его мнению, Ильзат не пытался сыграть в мяч и совершил фол последней надежды. К точке подошел Еременко, но Акинфеев потащил удар в угол.

На 48-й минуте, уже при счете 1:1, Карпов в штрафной неаккуратно уронил Попова – Безбородов сначала проигнорировал эпизод, но позже воспользовался помощью ВАР и назначил еще один справедливый пенальти. Многих удивила добавка от рефери: нарушение 17-летнего игрока ЦСКА Безбородов также счет фолом последней надежды и показал Карпову прямую красную карточку. Попов сменил Еременко у точки и оказался точен.

Сорванный камбэк ЦСКА

Сергей Песьяков отражает пенальти в матче «Ростов» – ЦСКАGetty Images

На 63-й минуте казалось, что армейцы огребут в Ростове по полной: москвичи горели 1:3 и бегали с восемью полевыми футболистами. Но красно-синие не сдавались: они забили в меньшинстве при счете 0:0, продолжили огрызаться и вернули интригу в безнадежной ситуации. На 77-й минуте Чалов ворвался в штрафную «Ростова» и прострелил – мяч зацепил Осипенко и влетел в сетку.

Армейцы поверили в себя, а хозяева запаниковали. Через семь минут произошло невероятное: ростовчане при стандарте проспали рывок Сигурдссона и нарушили правила. Спасти ЦСКА в невероятном матче мог Чалов, но его удар с 11-метровой вытащил Песьяков. Оставшегося времени на сенсацию не хватило.

Гол Еременко

В 2016-м Романа поймали на кокаине и дисквалифицировали на два года. Армейцы поддержали скандального полузащитника и хотели сохранить в клубе, но Еременко не продлил контракт и ушел в «Спартак». Болельщики не простили финну предательства и безумно обрадовались, когда он ошибся при пенальти в ворота Акинфеева.

Но этот матч был слишком богат на драму – через несколько минут после 11-метрового Роман исправился шикарным дальним ударом. Схватились за головы все: ростовчане от экстаза, армейцы от разочарования. Еременко скромно, но все же отпраздновал мяч в ворота бывшей.

Королевское возвращение Мамаева

Кокорин, вернувшийся в РПЛ чуть раньше, забил за «Сочи» в первом же матче. Дебют Мамаева отложили из-за травмы. Павел вернулся в большой футбол на 58-й минуте – последний матч он провел в октябре 2018-го. На шоу Мамаеву потребовалось всего пять минут – после точного удара полузащитник снял футболку и горячо отпраздновал гол в ворота клуба, в котором провел шесть лет.

Да, да, кроме двух пенальти и двух удалений, ЦСКА получил еще и голы от своих экс-футболистов и бывшего спартаковца.

Обзор матча

Главное впечатление матча «Ростов» – ЦСКА? Опрос 1019 голосов Победный гол Мамаева Два отбитых пенальти Два удаления ЦСКА Судейство – плохое Судейство – хорошее

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