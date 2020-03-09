Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

– Вы назвали игру «Ростова» катастрофичной. В чем катастрофа?

– Во всем. Чего раскрывать-то? Чего непонятно? Не видели игру? 8 полевых футболистов забивают гол и еще пенальти зарабатывают. Что здесь говорить-то? Я что, должен перечислять все негативные моменты, которые были в игре? Я скажу все, что считаю нужным, футболистам.

– Как оцените дебют Павла Мамаева?

– Нормально. Надо понимать, что у ЦСКА было на два человека меньше. Но уровень у Мамаева есть, он в очередной раз это показал, хотя сомнений никаких в этом не было. Еще и забил. Нормальный дебют, – отметил Карпин.

«Ростов» вел в матче с ЦСКА со счетом 3:1, при этом команда Виктора Гончаренко играла вдевятером после двух удалений.

Тем не менее, армейцы едва не ушли от поражения – ростовчан спас голкипер Сергей Песьяков, отбивший пенальти в исполнении Федора Чалова.

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