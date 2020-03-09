Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят ВАР и назначают пенальти. Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», – цитирует Федуна Sport24.

После 21 сыгранного матча «Спартак» набрал 25 очков.

Команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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