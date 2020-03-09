Матч тура

«Ростов» – ЦСКА – 3:2

У ростовской игры не было конкурентов: желто-синие и красно-синие положили на двоих пять мячей, но это не самое главное. Настоящая жара – это два удаления у ЦСКА и три пенальти, назначенные Владиславом Безбородовым. Из всех 11-метровых был реализован только один, а Федор Чалов трагично спасовал перед Сергеем Песьяковым при счете 2:3. Команда Виктора Гончаренко могла спастись с 1:3, играя вдевятером, но ей немного не повезло.

«В чем катастрофа игры? Во всем. Чего раскрывать-то? Чего непонятно? Не видели игру? 8 полевых футболистов забивают гол и еще пенальти зарабатывают. Что здесь говорить-то? Я что, должен перечислять все негативные моменты, которые были в игре? Я скажу все, что считаю нужным, футболистам», – бушевал коуч «Ростова» Валерий Карпин. И это после победы над ЦСКА! Вы вообще помните, когда тренер был так недоволен своими игроками, которые только что выиграли у 6-кратных чемпионов России?!

Все игры тура

«Оренбург» – «Арсенал» – 2:0

«Оренбург» победил гостей из Тулы – в первую очередь благодаря дикому ляпу вратаря Михаила Левашова. Кажется, это был один из самых легких голов в карьере Джордже Деспотовича.

«Динамо» – «Тамбов» – 1:0

Новичок динамовцев Николай Комличенко сделал результат – бело-голубые поднялись уже на седьмую строчку. А вот «Тамбов» по-прежнему барахтается в зоне стыков; от прямого вылета в ФНЛ команду отделяют всего два очка.

«Рубин» – «Крылья Советов» – 0:1

Самарцы одержали важную выездную победу при неоднозначном судействе Владимира Москалева. С ВАР в России пока такие же проблемы, какие не могут решить в Англии.

«Сочи» – «Урал» – 2:0

Александр Кокорин провел на поле все 90 минут, а «Сочи» наконец-то ожил и сподобился на четвертую победу в сезоне. Сочинцы все еще тоскуют на последней строчке, но от зоны стыков их отделяют всего два балла.

«Локомотив» – «Ахмат» – 1:0

«Локо» переборол гостей благодаря голу Эдера и сделал их положение в турнирной таблице еще более плачевным. Клуб из Грозного идет на 15-м месте за девять туров до финиша. По итогам этого чемпионата «Ахмат» впервые с 2007-го года может опуститься в ФНЛ.

«Спартак» – «Краснодар» – 0:1

Яркая победа в московском дерби, казалось, придаст «Спартаку» сил, но нет – команда Доменико Тедеско снова откатилась назад и сгорела «Краснодару» в родных стенах. После матча Леонид Федун казнил судейство Сергея Лапочкина, но что толку, если великий клуб плетется на недостойном для него 10-м месте.

«Зенит» – «Уфа» – 0:0

Этот матч и должен был закончиться нулями: Вадим Евсеев не знает, что в футболе существуют голы, а Сергей Семак по-вегански не любит обижать соперников. Ничья в Санкт-Петербурге еще на шажок приблизила «Зенит» к титулу.

Герой тура

Пусть в матче с ЦСКА больше других зажигали Еременко и Шомуродов, нам хотелось бы отметить Павла Мамаева. Муж Аланы забил первый мяч после отсидки в колонии, да еще и сразу победный, да еще и в ворота ЦСКА! Достойное событие, чтобы отметить его в «Кофемании».

После игры Паша удостоился комплиментов от коуча Валерия Карпина: «Лишний раз доказал, что по нему сомнений нет, забьет еще». Ждем от Мамаева гола и в 22-м туре.

Цитата тура

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов порвал медиапространство после победы над «Спартаком»: «Я не хуже ни одного футболиста в команде. Я буду выходить и доказывать. Я не хуже кого-либо. Меня не устраивает роль джокера. Все знают об этом. Я общался с руководством и с тренером, и у меня есть позиция по этому поводу». Заявка на грядущий трансфер в клуб побогаче?

Гол тура

В этой рубрике конкурентов не было у Романа Еременко: все видели, какой гвоздь он вбил в ворота Акинфеева, но это не повод не пересмотреть его еще раз. Как же круто Карпин реанимировал карьеру Ромы после истории с кокаином! К слову, Еременко был признан лучшим игроком самого огненного матча в туре.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 47

2. «Краснодар» – 41

3. «Ростов» – 38

4. «Локомотив» – 38

5. ЦСКА – 35

…

13. «Тамбов» – 22

14. «Рубин» – 20

15. «Ахмат» – 20

16. «Сочи» – 18

Бомбардиры РПЛ

1. Элдор Шомуродов («Ростов») – 11

2. Артем Дзюба («Зенит») – 11 (3 с пенальти)

3. Александр Соболев («Спартак») – 10

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