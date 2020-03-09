Фанат ЦСКА приехал из Москвы в Ростов на велосипеде, чтобы увидеть поражение команды

Фанат ЦСКА из Коломны преодолел на велосипеде более тысячи километров, чтобы попасть на матч любимой команды с «Ростовом».

Преданного болельщика армейцев зовут Андрей Лис: он выехал из Москвы на велосипеде после домашнего матча ЦСКА с «Уралом» (он завершился вечером 29 февраля) и прибыл в Ростов-на-Дону ранним утром 5 марта.

К сожалению для Андрея, ЦСКА не порадовал его победой, уступив «Ростову» со счетом 2:3. Красно-синие были близки к спасению, но в конце матча Песьяков отразил пенальти Чалова.

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ армейцы занимают пятую строчку.

2 удаления, воскрешение Мамаева и сорванный камбэк с 1:3 вдевятером. ЦСКА и «Ростов», спасибо!

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