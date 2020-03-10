Екатерина Малафеева, жена экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, объяснила поведение дочери супруга Ксении. В 16 лет девушка начала жить отдельно от родственников, после чего попалась на продаже таблеток экстази.

«Последствия болезни и гормоны влияют на поведение дочки. Верю в лучшее: Ксюша перерастет и успокоится, потом будем вспоминать все это с улыбкой на лице. Дочке сейчас 16 лет, она попросила нас дать ей возможность быть самостоятельной и ответственной за свое будущее. Для нас это было сложное решение, но взвесив все, пошли навстречу.

С Ксюшей договорились, что она будет жить в нашей квартире, рядом с нами. В любой момент она может вернуться домой. Мы всегда на связи, проводим время вместе», – приводит слова Малафеевой «СтарХит» (интервью у Екатерины было взято до новости о задержании Ксении – прим. Eurosport).

В 2011 году в автокатастрофе погибла первая жена Малафеева, родная мать Ксении – Марина Малафеева.

После этого Ксения заболела нервной анорексией. Как отмечает «СтарХит», «недуг был побежден».

16-летнюю дочь Малафеева обвиняют в распространении наркотиков. Ей грозит 15 лет тюрьмы

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