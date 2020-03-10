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«Зенит» вышел на матч с «Уфой» в форме 10 прошедших сезонов. Какая была лучшей?
Клуб отметил десятилетие подписания технического контракта с Nike.
Петербургский «Зенит» перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» отметил 10-летнее партнерство с техническим спонсором Nike.
Футболисты вышли на предматчевое построение в домашней форме десяти прошлых сезонов. К дате приурочена выставка футбольных форм клуба и репортажных фотографий с матчей от главного клубного фотографа Вячеслава Евдокимова.
Давайте выберем лучшую форму «Зенита» с сезона-2010/11 до сезона-2019/20.
- «Зенит» сыграл с «Уфой» нулевую ничью, как и в матче 20-го тура с «Локомотивом».
- Преимущество над «Краснодаром» сократилось до шести очков.
Пожарище в Ростове, проигрыш «Спартака» и унылые нули «Зенита». Итоги 21-го тура Тинькофф РПЛ