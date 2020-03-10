Петербургский «Зенит» перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» отметил 10-летнее партнерство с техническим спонсором Nike.

Футболисты вышли на предматчевое построение в домашней форме десяти прошлых сезонов. К дате приурочена выставка футбольных форм клуба и репортажных фотографий с матчей от главного клубного фотографа Вячеслава Евдокимова.

Давайте выберем лучшую форму «Зенита» с сезона-2010/11 до сезона-2019/20.

«Зенит» сыграл с «Уфой» нулевую ничью, как и в матче 20-го тура с «Локомотивом».

Преимущество над «Краснодаром» сократилось до шести очков.

Пожарище в Ростове, проигрыш «Спартака» и унылые нули «Зенита». Итоги 21-го тура Тинькофф РПЛ

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