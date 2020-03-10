Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий на правах аренды за «Сочи», в интервью Евгению Савину рассказал о неоднозначном трансфере и отношениях с руководством петербургского клуба.

О переходе в «Сочи»

– Ротенберг говорит, что ты знал обо всем заранее. Ты говоришь, что проснулся и увидел все из новостей. Кто ****** [врет]?

– Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся – прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы.

– Как такое возможно, что без ведома тренера человека отдают из команды?

– Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно. Сказал: «При всем уважении, при чем тут руководство, если тренеру это нужно?» Они говорят: «Так получается, что сейчас не все решает тренер». Ситуация неприятная для него [Семака]. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела».

Александр КокоринGetty Images

– Можно ли сказать, что при этом руководстве Александр Кокорин не вернется в «Зенит»?

– На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу – ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет.

О несостоявшемся переходе в «Марсель»

– Единственный клуб, который был от меня, как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.

О контракте с «Зенитом»

– «Зенит» активно говорит, что ты просил у них 4 миллиона евро. Правда?

– Это неправда. Готов был спокойно играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические.

– До конца мая ты готов был играть за «Зенит» за 18 тысяч рублей в месяц?

– Честно заработанные. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили.

– Ты мог доиграть за 18 тысяч в месяц, но они рассказывают, что ты просил 4 миллиона евро. Зачем они это делают?

– Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они все это придумали, а это я им руки выкручивал по поводу контракта.

Кокорин забил за «Сочи» один мяч в двух играх.

«Зенит» в 20-м и 21-м туре Тинькофф РПЛ сыграл две нулевые ничьи.

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