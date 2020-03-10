В Москве ограничили массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России до 10 апреля ограничат массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей.

Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта.

Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Собянина.

В период с 10 марта по 10 апреля в Москве будут сыграны пять матчей РПЛ: ЦСКА – «Уфа» (15 марта), «Локомотив» – «Оренбург» (21 марта), ЦСКА – «Зенит» (22 марта), «Динамо» – ЦСКА и «Спартак» – «Уфа» (обе игры – 5 апреля).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире на данный момент – 114 744 человека. Умерли 4 076 человек.

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