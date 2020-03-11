«Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги раздербанил «Оренбург» – 5:1.

Дублем в составе сочинцев отметился новичок команды Александр Кокорин – один из мячей в ворота Андрея Климовича Саша провел с пенальти. Забитые сегодня голы стали для Кокорина 60-м и 61-м в РПЛ – по этому показателю форвард обошел экс-спартаковца Куинси Промеса (на его счету 59 голов в чемпионате России).

В сентябре прошлого года Кокорин вышел из исправительной колонии.

В зимнее трансферное окно «Зенит» отдал Александра в аренду «Сочи».

Кокорин: «Желания возвращаться в «Зенит» нет, отношения испорчены»

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