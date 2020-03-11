Ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал исход матча 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом» (5:1).

«О нет. Я не потрачу на разговор о матче «Сочи» – «Оренбург», перенесенный, как известно, из-за эпидемии желтого поноса среди сочинцев, ни секунды. Только попробуйте мне сказать, что я испугался. Я рассмеюсь вам в лицо и обдам вас брызгами слюней. У вас нет ни мозгов, ни представлений о прекрасном, ни занятия, как-то приближающегося по продуктивности хотя бы к онанизму, если вы тратили время на посмотреть эту игру.

Этот матч не стоит выдоха, на котором произносится слово «Сочи». Единственный человек, которому стоило бы на это посмотреть, – Олег Тиньков. Выпить с горя бобровой струи и закусить ушной серой. Полтора часа до Лиги Чемпионов, турнир может прерваться насовсем на любом тайме... Пусть их души отмаливает святой Пигидий, правда», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Возможно, Василия смутил первый гол в матче, забитый защитником «Оренбурга» Тимуром Аюповым в свои ворота.

По поводу странного характера прошедшей игры высказался и известный журналист Сергей Егоров: «Есть в фигурном катании программы обязательная и произвольная. И в футболе тоже есть. То, как играл «Оренбург» в этом матче, называется производственная гимнастика. Разминка. Но не футбол».

Одним из учредителей ФК «Оренбург» является общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург», бывшее название команды – «Газовик».

«Сочи» многие болельщики называют «фарм-клубом «Зенита». Ранее команда базировалась в Санкт-Петербурге и носила название «Динамо».

Отец Пигидий – выдуманный святой, которого Александр Невзоров посоветовал почитать одиозному политику Виталию Милонову.

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