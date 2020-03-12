Кокорин проиграл спор и станцевал лезгинку после двух голов «Оренбургу»
Новое признание в любви кавказской культуре.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сдержал обещание, данное в споре с экс-сотрудником медиаслужбы сборной России Мурадом Латиповым.
«За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него еще одно редкое сейчас качество – он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал – сделал», – написал Латипов в инстаграме.
Он прикрепил видео, на котором Кокорин действительно танцует национальный кавказский танец. В кадре слышно, как футболист спрашивает журналиста: «Как ты показывал?», а Мурад подбадривает его словами «Красавчик! Вертушка, вертушка пошла».
Репортер не уточнил, гол в каком именно матче Александр обещал ему в комплекте с лезгинкой.
- В трех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча – в том числе, сделал дубль в последней игре с «Оренбургом».
- 28-летний форвард перешел в южный клуб из «Зенита» до конца сезона на правах аренды.
Кокорин оформил дубль в игре с «Оренбургом» и обошел Промеса по голам в РПЛ