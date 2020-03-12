Овчинников рассказал, как в 2003-м отклонил предложение «Арсенала». Через год «канониры» взяли АПЛ

Бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал, что в 2003 году отверг предложение лондонского «Арсенала».

«Когда «Локомотив» выиграл в 2002 году чемпионат России, в 2003-м меня приглашал лондонский «Арсенал». «Локомотив» мог меня продать. Им тупо был нужен второй вратарь. Мой возраст им подходил, у меня была какая-то зарубежная история, их все устраивало.

Совет директоров, в общем, решил меня купить, по соотношению цена-качество их все более-менее устраивало. Канисарес стоил дороже, 11 миллионов. За меня просили четыре. Я не поехал, отказался. Я не хотел уезжать из того «Локомотива». Я и в 1997-м не хотел уезжать в «Бенфику», это было трудное решение», – рассказал Овчинников в эфире ютьюб-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Сейчас Сергей работает тренером вратарей в ЦСКА.

В сезоне-2003/04 «Арсенал» выиграл чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения (+26, =12, -0).

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