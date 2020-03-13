Видеоблогер Евгений Савин после инцидента с интервью нападающего «Сочи» Александра Кокорина рассказал об удалении самого популярного видео на ютьюб-канале.

«Через сутки после выхода видоса про Кокорина у меня демонстративно удалили самое популярное видео на канале с Александром Головиным (3 миллиона просмотров). Типа в нем нарушения по рекламе, хотя видос висит уже год в сети, а в интеграциях детская футбольная школа «Кингс» и авто КИА.

Видимо, в очередной раз (помните блокировку видео «Фанат не преступник»?) мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Подгорела попка у Милли и Меды после правды от Сани про их беспредел. Так вот! За ролик с Головой мы еще повоюем, а последний видос с Кокорой пересмотрите еще раз назло небожителям», – написал Савин.

Под прозвищами Милли и Меда Евгений, вероятно, имел в виду председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Кокорин в интервью Савину жестко высказался о руководстве «Зенита», но высказывание не попало в итоговую верстку видеоролика. Оно просочилось в медиа через текстовый пресс-релиз, заранее разосланный журналистам.

Кокорин: «Желания возвращаться в «Зенит» нет, отношения испорчены»

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