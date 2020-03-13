Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?

На первый гол в РПЛ после выхода из тюрьмы Александру Кокорину понадобилось 64 минуты. Павлу Мамаеву – вообще 5. Само их возвращение – уже событие. Настолько успешное – как минимум сюрприз.

Интерес вызывает не только форма (парни занимались в качалке, но это никогда не заменит практику), но и их роль в команде. Глобальных изменений не произошло – Кокорин все три матча отыграл в нападении «Сочи», Мамаев свои полчаса отбегал в полузащите «Ростова».

Главное – детали. Масштабные выводы построить пока нельзя, но заполнить ожидания насчет обоих уже реально.

Задача Мамаева была самой простой. Он выходил на замену уже при счете 2:1 в пользу «Ростова». ЦСКА к тому моменту уже играл вдевятером. Найти пространство и использовать его было довольно легко – у соперника неизбежно возникали разрывы. Но полученная роль лишь способствовала этому.

Мамаев вышел бокс-ту-боксом в схеме 4-3-3. На одной линии с ним располагался Роман Еременко, ниже – Ивелин Попов. Сам гол Мамаева получился довольно случайным (дальний удар, небольшой рикошет, коэффициент xG – 0,08), но порадовала настырность – уже спустя 12 минут после выхода Павел вышел на третье место в «Ростове» по ударам в игре.

Понравились открывания. Мамаев ротировал фирменное движение между линий (фишка времен «Краснодара») с рывками в штрафную (что-то новое). На такой объем, безусловно, повлияли условия игры, поэтому интересно, продолжится ли тренд в нормальных матчах.

Мамаев замечает, что может стать лишним на дальней штанге, и врывается в штрафную ЦСКАEurosport

Мамаев не прикрыт в центре, поэтому открывается в опорной зоне ЦСКАEurosport

По Кокорину куда больше информации и выборки. Во всех трех матчах «Сочи» он отыграл 90 минут. Примечательно, что в каждом слегка менял роль. С приходом Владимира Федотова команда перешла на 3-4-3. Александр попробовал себя на каждой позиции в атакующей тройке.

Против «Арсенала» Кокорин вышел центральным. Против «Урала» – правым. С «Оренбургом» – левым. Движение в атаке менялось напрямую от этого.

В центре нападения Кокорин был промежуточным звеном в игре на третьего. По усредненному расположению на поле Александр находился даже ближе к полузащите, чем к нападению. Все просто – Кокорин опускался вглубь и создавал пространство для врываний двух других нападающих.

В роли флангового форварда задачи Саши менялись – уже он должен был заполнять свободные зоны и открываться за спины. Именно в этих матчах Кокорин образовал неплохую связку с Кристианом Нобоа. Неудивительно: эквадорец – мастер дальних забросов из глубины. Именно с его паса Саша забил «Оренбургу».

Кокорин – центральный нападающий. Стягивает защитника «Арсенала» – Набиуллин врывается в его зонуEurosport

Кокорин – крайний нападающий. Теперь уже ему пространство освобождает ЗаболотныйEurosport

Пока нельзя сказать, что Кокорин хорош в какой-то из двух ролей. Это вообще симптом всей его карьеры – Александр до сих пор в поиске оптимальной позиции. Важно, что у него есть базовые качества, чтобы закрыть обе – Стас Черчесов использует 3-4-3 в сборной, куда Кокорин так хочет попасть.

Однозначный плюс Саши после камбэка – игра без мяча. Ни в одном из трех матчей «Сочи» не выигрывал по владению (максимум – 50%), но в каждом защищался максимально далеко от своих ворот. Причина – слаженный прессинг атакующей тройки. Кокорина – в том числе. Благодаря этому «Сочи» проводил на своей трети лишь 22% времени. На дистанции сезона так защищаются только гранды вроде «Зенита» (25%) и ЦСКА (24%).

Участие Кокорина в прессинге отличалось. В роли центрального нападающего он руководил давлением и сам же его начинал. В роли флангового – поддерживал. Показательно, что независимо от роли Александр четко понимал ситуацию и момент для прессинга. Сначала Кокорин отрезает линию потенциального паса, потом давит на соперника. Тот вынужден выбивать. Эта цепочка срабатывала и против «Арсенала», и против «Урала», и против «Оренбурга».

Кокорин показывает рукой, чтобы партнеры взяли опорника «Арсенала», а сам выдвигается прессинговать защитникаEurosport

Кокорин перекрывает линию паса на левого защитника «Урала» и начинает прессинговать центральногоEurosport

Кокорин перекрывает линию паса на опорника «Оренбурга» и идет прессинговать защитникаEurosport

Благодаря тому, что «Сочи» здорово прессингует, Кокорин получает больше шансов у чужих ворот. Качество ударов пока радует. Два матча за «Сочи» вошли в топ-7 по самым острым моментам для Александра с весны-2014. Но неизбежна оговорка – в расчет пошли удар с пенальти (игра с «Оренбургом») и промах мимо пустых ворот (игра с «Арсеналом»).

Интрига для друзей сейчас формулируется так – какую позицию Кокорин сделает основной для заявки в сборную (понятно, что в центре – без вариантов, там Дзюба) и сможет ли Мамаев вообще пробиться в состав «Ростова» (тоже сильная конкуренция). Пользу своим клубам они уже приносят, но дистанция сезона (или половины сезона, если даст добро вирус) скажет об их состоянии гораздо больше. Первые признаки обнадеживают.

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