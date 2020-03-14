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Скопинцев эффектно похоронил «Ахмат» – без шуток, это наверняка лучший гол уикенда в мире

Скопинцев эффектно похоронил «Ахмат» – без шуток, это наверняка лучший гол уикенда в мире
Eurosport

1 час назад

Альтернативы нет – Криш и Месси ответить не могут.

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поучаствовал в победе над «Ахматом» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

23-летний игрок получил пас, вышел к полукругу штрафной и изящным, но невероятно точным ударом отправил мяч в ворота между двумя защитниками.

  • Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Динамо», после Скопинцева за «Ахмат» забил Денис Глушаков.
  • Москвичи идут на шестом месте турнирной таблице, грозненцы – последние.

Мировой спорт жив, пока живы РПЛ и ФНЛ. Какие еще турниры не отменены

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