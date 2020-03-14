Самый парадоксальный и фантастический инсайд этой зимы звучит так: «Тоттенхэм» хотел арендовать Дзюбу до конца сезона, но не договорился с «Зенитом». Сначала эта новость казалась полным бредом, но затем Артем подтвердил, что «шпоры» рассматривали его кандидатуру. «Могли бы быть и понастойчивее», – ворчал форвард, когда окно уже захлопнулось. Еще Дзюба признался, что заходил в кабинет к Алексею Миллеру, но и там услышал однозначное «нет». Так что вместо путешествия в Лондон Артем нарвался на жестокий и смешной мем от Леонида Слуцкого:

Важно понимать: «Зенит» не в первый и даже не во второй раз удержал Дзюбу от перехода в лигу мечты. С одной стороны, это фирменная политика питерского клуба – там крайне жестко примагничивают главных звезд. Кержаков устроил полугодовой бойкот перед «Севильей», Аршавин ставил руководству жесткие ультиматумы и пролез в «Арсенал», Тимощука, Халка и Гарая тоже отпустили далеко не сразу – боссы «Зенита» всегда знали, как сохранить мощный состав.

С другой стороны, Дзюба сам явно сомневался: а нужна ли ему эта АПЛ? Здесь у него статус героя ЧМ, зарплата 3,6 млн евро в год, борьба за чемпионство и регулярная ЛЧ. Там – абсолютно новая среда, сражения за ЛЕ (в лучшем случае), скромный оклад и нулевая популярность на старте: никаких персональных аплодисментов и селфи по 100 раз в день, от которых Артем так кайфует. В 31 год ему пришлось бы начинать жизнь заново: кажется, страйкер не был уверен, что поездка в Англию – отличная идея. Даже с «Тоттенхэмом» сейчас все сложно: несмотря на приход Моура, «шпоры» ближе ко второй десятке, чем к первой пятерке. Остальные клубы, которые хотели подписать Артема, еще мельче.

Но мечта есть мечта – судя по всему, весной Дзюба планировал дать себе последний шанс. Именно поэтому он согласовал, но еще не подписал новый контракт с «Зенитом». Вероятно, Артем рассуждал так: сейчас он проведет ударные полгода, Жорже Мендеш (или его сотрудники) все же найдет пару приличных вариантов в Премьер-лиге, и Дзюба улетит на острова, не спрашивая разрешения у Миллера. К тому же форвард мог рискнуть: дотянуть до Евро, зажечь там и выбить контракт у гранда. Но в таком случае Артему стоило приготовиться к тому, что «Зенит» не станет ждать и подпишет другого нападающего в основу – это разумно.

Артем Дзюба, «Зенит»Getty Images

Впрочем, сейчас такие расклады все равно глубоко теоретичны – коронавирус заморозил европейский футбол. Чемпионаты останавливаются, Евро либо сдвинут, либо отменят, а судьба трансферного окна вообще непонятна. Учитывая, что прежде Дзюба не рисковал деньгами и карьерой, он вряд ли будет рыпаться и сейчас, когда вокруг тотальная нестабильность.

В ближайшие дни «Зенит» объявит, что Артем подписал договор по системе «2+1». Зарплата сохранится, то есть за три сезона Дзюба получит больше 10 млн евро (800+ млн рублей). Неплохая компенсация для пожилого форварда с хронической травмой колена – вряд ли Артем сильно расстроен из-за того, что АПЛ все сорвалась. Скорее, наоборот: теперь никто не обвинит его в том, что он не пытался туда попасть. Ведь он пытался – просто помешали Миллер и коронавирус.

Другие тексты Павла Городницкого про «Зенит»:

Изгнание Вальверде – урок для Семака. Богатым клубам уже мало чемпионства

Шатов и Смольников могли уехать в Европу. Теперь оба не нужны «Зениту»

Подписывайся на нас в инстаграме