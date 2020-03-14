Тинькофф Российская Премьер-лига может уйти на паузу из-за пандемии коронавируса, как и другие европейские футбольные лиги.

По информации Sport24, во вторник, 17 марта, пройдет общее собрание Лиги и видеоконференция с представителями УЕФА и других лиг. Сообщается, что большинство клубов Тинькофф РПЛ выступает за приостановку турнира.

Топ-5 европейских лиг, ЛЧ, ЛЕ и Кубок Либертадорес приостановлены.

Некоторые матчи 22-го тура чемпионата России пройдут без зрителей.

Общее число зараженных коронавирусом в России – 45 человек.

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