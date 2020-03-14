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Тедеско первым из тренеров РПЛ пропустит матч из-за перебора желтых карточек
Слишком горячая кровь.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга».
Предупреждение стало четвертым в сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию 34-летнего коуча на следующий матч против тульского «Арсенала». Тедеско вместе с помощником Андреасом Хинкелем был наказан за эмоциональную реакцию на решение судей.
- До Тедеско ни один из тренеров в чемпионате России не получал дисквалификацию за перебор желтых карточек.
- ·«Спартак» одержал в Оренбурге волевую победу – 3:1.
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