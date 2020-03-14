В матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Оренбург» и «Спартак» устроили жару. Хозяева доминировали в первом тайме и открыли счет, но красно-белые перевернули игру и победили.

Победный мяч на счету Джордана Ларссона: швед подобрал мяч у штрафной «Оренбурга», ушел от защитников и классно пробил с левой ноги.

4 марта Ларссон вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России: он забил ЦСКА в экстра-тайме, когда красно-белые играли в меньшинстве.

22-летний форвард оформил 5+2 в 18 матчах РПЛ.

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