Фанатский сектор питерского «Зенита» выразил отношение к проблеме коронавируса на домашнем матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

Болельщики скандировали на трибуне «Газпром Арены» кричалку «Мы все умрем» и добавляли после два хлопка. Также на стадионе санкт-петербургского клуба вывешен баннер «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем!»

В пятницу, 13 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил массовые мероприятия, на которых присутствует больше 1000 зрителей. В северной столице зафиксировали случай заражения COVID-19 у женщины, вернувшейся из Италии.

Матч «Зенита» проходит при заполненных трибунах, поскольку постановление главы города действует с 16 марта по 30 апреля.

«Урал» так расстроился из-за будущей смерти фанатов сине-бело-голубых, что пропустил четыре мяча к 30-й минуте и проигрывает «Зениту» со счетом 0:4.

Кстати, залетайте к нам на текстовую трансляцию матча, там шуточки и вообще весело.

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