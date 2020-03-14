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«Зенит» убил «Урал». Вот 7 голов Дзюбы, Азмуна и даже Малкома, за которые стыдно всему Екатеринбургу

«Зенит» убил «Урал». Вот 7 голов Дзюбы, Азмуна и даже Малкома, за которые стыдно всему Екатеринбургу
Eurosport

21 мин. назад

13-я победа из 14.

В матче 22-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги «Зенит» дома разгромил «Урал».

7:1 – «Зенит» крупно обыграл «Урал».

  • Питерский клуб сыграл с екатеринбуржцами 14 очных встреч и выиграл в 13 из них.
  • Артем Дзюба сделал дубль и обошел форварда «Ростова» Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров – у него 13 забитых мячей в Тинькофф РПЛ.
  • «Зенит» на девять очков опережает «Краснодар» в чемпионате, но у «быков» есть матч в запасе.

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