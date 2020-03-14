Getty Images
«Зенит» убил «Урал». Вот 7 голов Дзюбы, Азмуна и даже Малкома, за которые стыдно всему Екатеринбургу
13-я победа из 14.
В матче 22-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги «Зенит» дома разгромил «Урал».
7:1 – «Зенит» крупно обыграл «Урал».
- Питерский клуб сыграл с екатеринбуржцами 14 очных встреч и выиграл в 13 из них.
- Артем Дзюба сделал дубль и обошел форварда «Ростова» Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров – у него 13 забитых мячей в Тинькофф РПЛ.
- «Зенит» на девять очков опережает «Краснодар» в чемпионате, но у «быков» есть матч в запасе.
«Мы все умрем». Оптимистичный заряд фанатов «Зенита» о коронавирусе