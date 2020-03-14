На матче 22-го тура Тинькофф – Чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Рубином» фанаты вывесили плакат, посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

«Валя, ты просто космос», – написано на отпечатанной растяжке, которая попала в трансляцию.

«Спорт-Экспресс» уточнил, что плакат размещен на основной трибуне Центрального стадиона в Туле, а болельщики поднимали его дважды.

Телеграм-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола» добавил, что фанаты «Арсенала» вывесили еще один баннер с таким же текстом, но другим оформлением.

10 марта на заседании Госдумы член высшего совета «Единой России» Терешкова предложила убрать ограничения по президентским срокам после принятия поправок к Конституции.

Фанатское движение «Арсенала» пока не прокомментировало, означает ли баннер поддержку 83-летней женщины-политика или протест против ее заявлений.

«Рубин» победил 1:0. Это первая победа казанцев при Леониде Слуцком.

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