Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал деятельность агентов в футболе.

«Может быть, агенты игрокам и помогают куда-то устроиться, но я против агентов. Агенты – увод денег из футбола. Смотрю на некоторых, да, они хорошие ребята, это их бизнес, они зарабатывают деньги, но я против.

Они приезжают на хороших машинах с хорошими часами, и я сразу думаю о том, что это деньги из футбола, они бы могли там и остаться. Может быть, к нашему сожалению, мы не умеем продавать футболистов, но у нас есть много очень хороших игроков», – заявил Иванов в эфире программы «Инсайдеры».

Вчера, 14 марта, «Урал» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги уступил «Зениту» со счетом 1:7.

«Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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