Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о критике в адрес Валентины Терешковой, которая предложила одну из поправок в новую Конституцию РФ.

«Дорогие друзья, я здесь, на своей странице, не буду обсуждать, правильно или не правильно сказала Терешкова. Ее позиция – этого я не касаюсь. Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много.

Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало – 83-летнюю женщину, а кто забыл – первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова.

В любом случае, это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого 💩, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого – просто говном», – написал Тарасов на своей странице в инстаграме.

Ранее Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. Это поможет Владимиру Путину остаться на пятый и шестой сроки.

За Терешкову, помимо Тарасова, вступился генсек федерации бокса России Умар Кремлев.

«Валя, ты просто космос». На матче тульского «Арсенала» вывесили баннер про Терешкову

Подписывайся на нас Вконтакте