Коуч «Рубина» Леонид Слуцкий снова подшутил в инстаграме над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Слуцкий опубликовал видеоинтервью иностранного боксера, который внешне очень похож на Дзюбу. Боксер дает интервью на английском языке, что дается ему с большим трудом.

«Дзюба отлично подтянул уровень английского», – написал Леонид Викторович под видео.

Вчера, 14 марта, «Рубин» одержал первую победу в Тинькофф Российской Премьер-Лиге под руководством Слуцкого, переиграв тульский «Арсенал» (1:0).

«Зенит» в этот же день раздербанил «Урал» со счетом 7:1, Дзюба оформил дубль.

«Не я начал эту войну». Дзюба и Слуцкий обменялись подколами в инстаграме

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