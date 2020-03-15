Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал матч 22-го тура РПЛ против «Краснодара» и похвалил нападающего Александра Кокорина.

«Результат на 100% по игре. Сейчас уже видно, что у нас команда, единое целое. Это то, к чему должна стремиться любая команда, один за всех и все за одного. Радует, что ребята сплотились и каждый может заменить другого.

Саша [Кокорин] – неординарный игрок и делает те вещи, которые можно назвать его природным даром. К примеру, он может сместиться туда, куда другой игрок даже не подумает это сделать», – цитирует Ротенберга ТАСС.

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0, это третья победа команды Ротенберга подряд.

28-летний Кокорин не забил «Краснодару», но в недавних матчах дважды огорчил «Оренбург» и один – «Арсенал».

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