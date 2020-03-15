«Крылья Советов» и «Тамбов» не доиграли матч 22-го тура первенства молодежных команд из-за драки.

На 77-й минуте игрок самарского клуба жестко сфолил на сопернике, и между футболистами завязалась потасовка. Судья удалил четырех игроков «Крыльев» и показал одну красную карточку игроку «Тамбова». Также в подтрибунные помещения был отправлен главный тренер самарцев Владимир Кухлевский.

Матч продолжился, но на 82-й минуте арбитр остановил игру и увел команды с поля. Предварительно «Крыльям» засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

«Удаления, может быть, и по делу, – цитирует «Спорт-Экспресс» Кухлевского. – Другой вопрос, что судья ранее пропустил фолы. Поэтому мои ребята и завелись… Там и небольшая потасовка была. Но я не понял, почему он увел команды с поля. Я даже не знаю, чем все это может закончиться теперь.

Он увел с поля команды. Вот и все… Я потом спрашивал, почему он так поступил. Никто мне вразумительного ответа так и не дал… Не знаю, как можно доверять таким арбитрам судить матчи. Они просто не знают правил! Сейчас постараемся написать жалобу».

На официальном сайте «Тамбова» сообщается, что окончательный вердикт об итоге матча вынесет КДК на следующей неделе.

На момент вынужденной приостановки матча на табло горел счет 1:1.

По регламенту матч не может быть продолжен, если у одной из команд на поле осталось менее семи игроков. У «Крыльев» как раз остались семеро.

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