Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжают шуточную пикировку в социальных сетях.

31-летний Дзюба оперативно ответил на троллинг коуча, который нашел похожего на него бойца, говорящего по-английски. Артем сделал подборку коллажей со Слуцким и похожими на него людьми (или вымышленными персонажами). «Слуцкий до и после первой победы», – подписал публикацию форвард.

14 марта «Рубин» одержал первую победу в Тинькофф Российской Премьер-Лиге под руководством Слуцкого, переиграв тульский «Арсенал» (1:0).

«Зенит» в этот же день разгромил «Урал» со счетом 7:1, Дзюба оформил дубль.

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