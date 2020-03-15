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«До и после первой победы». Дзюба ответил Слуцкому серией коллажей
Ведущий футболист «Зенита» и сборной России не остался в долгу после троллинга со стороны главного тренера «Рубина».
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжают шуточную пикировку в социальных сетях.
31-летний Дзюба оперативно ответил на троллинг коуча, который нашел похожего на него бойца, говорящего по-английски. Артем сделал подборку коллажей со Слуцким и похожими на него людьми (или вымышленными персонажами). «Слуцкий до и после первой победы», – подписал публикацию форвард.
- 14 марта «Рубин» одержал первую победу в Тинькофф Российской Премьер-Лиге под руководством Слуцкого, переиграв тульский «Арсенал» (1:0).
- «Зенит» в этот же день разгромил «Урал» со счетом 7:1, Дзюба оформил дубль.
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