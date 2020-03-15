Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари рассказал о жизни в новой отчизне.

«Я уже больше 11 лет живу в России. Мне там комфортно. Я адаптировался. Но это все равно нельзя сравнить с моим городом, с моим районом, где мои друзья и семья. Дома мне очень хорошо», – цитирует 34-летнего Ари Sportbox.

Ари – натурализованный бразилец, в ноябре 2018 года он дебютировал в составе сборной России. Его родной город – Форталеза.

Футболист приехал в Россию в 2010 году. Помимо «Краснодара», он выступал за «Спартак» и «Локомотив».

В составе железнодорожников Ари выиграл Кубок России-2016/17 и стал чемпионом страны-2017/18.

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