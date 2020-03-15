«Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, забив все мячи в течение восьми минут первого тайма (с 34-й по 42-ю).

Первым в ворота «Ростова» влетел автогол от вратаря Сергея Песьякова – он не обработал сумасшедший удар по дуге от Гжегожа Крыховяка. Затем оборону ростовчан пробил Рифат Жемалетдинов, а закончил ударную 8-минутку тот же Крыховяк, расстрелявший Песьякова с нескольких метров.

Во втором тайме «Ростов» отыграл один гол с пенальти – 11-метровый реализовал Ивелин Попов.

«Локомотив» сравнялся с «Краснодаром» и вышел на второе место.

Отставание «Локо» и «Краснодара» от лидирующего «Зенита» – девять очков.

Крыховяк с девятью голами вошел в пятерку лучших бомбардиров Тинькофф РПЛ.

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