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«Локо» запулил «Ростову» 3 гола за 8 минут. Солировал Крыховяк

«Локо» запулил «Ростову» 3 гола за 8 минут. Солировал Крыховяк
Eurosport

1 час назад

Команда Юрия Семина вышла на второе место.

«Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, забив все мячи в течение восьми минут первого тайма (с 34-й по 42-ю).

Первым в ворота «Ростова» влетел автогол от вратаря Сергея Песьякова – он не обработал сумасшедший удар по дуге от Гжегожа Крыховяка. Затем оборону ростовчан пробил Рифат Жемалетдинов, а закончил ударную 8-минутку тот же Крыховяк, расстрелявший Песьякова с нескольких метров.

Во втором тайме «Ростов» отыграл один гол с пенальти – 11-метровый реализовал Ивелин Попов.

  • «Локомотив» сравнялся с «Краснодаром» и вышел на второе место.
  • Отставание «Локо» и «Краснодара» от лидирующего «Зенита» – девять очков.
  • Крыховяк с девятью голами вошел в пятерку лучших бомбардиров Тинькофф РПЛ.

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