У сына нападающего «Сочи» Александра Кокорина появился аккаунт в инстаграме.

Футболист лично попросил читателей подписываться на страницу двухлетнего Майкла, которую пока ведет мама мальчика Дарья Валитова. На момент публикации Майкл набрал более 3 тысяч фолловеров. У его отца – 409 тысяч.

Майкл родился 4 июня 2017 года.

Кокорин-старший в четырех матчах за «Сочи» забил три мяча.

«Сочи» покинул зону вылета и после 22-го тура расположился на 11-м месте Тинькофф РПЛ.

Криштиану-младший завел инстаграм и набрал почти 1,5 миллиона подписчиков за 10 часов

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