У двухлетнего сына Кокорина появился инстаграм, его ведет мама мальчика
Юный Майкл Александрович бросает вызов Криштиану-младшему.
У сына нападающего «Сочи» Александра Кокорина появился аккаунт в инстаграме.
Футболист лично попросил читателей подписываться на страницу двухлетнего Майкла, которую пока ведет мама мальчика Дарья Валитова. На момент публикации Майкл набрал более 3 тысяч фолловеров. У его отца – 409 тысяч.
Майкл родился 4 июня 2017 года.
- Кокорин-старший в четырех матчах за «Сочи» забил три мяча.
- «Сочи» покинул зону вылета и после 22-го тура расположился на 11-м месте Тинькофф РПЛ.
Криштиану-младший завел инстаграм и набрал почти 1,5 миллиона подписчиков за 10 часов