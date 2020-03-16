Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчиников считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России.

«На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», – цитирует 49-летнего Овчинникова Sport24.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после чемпионата мира-2018.

В сезоне-2019/20 он пропустил в 22 матчах за ЦСКА 22 гола.

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