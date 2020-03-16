Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил досрочно закончить сезон-2019/20 в чемпионате России из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий – это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.

Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш... Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять миллионов человек, каждый день едущие в метро, – это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», – цитирует Федуна Sport24.

Ранее стало известно о запрете всех спортивных мероприятий в Москве до 10 апреля.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 169,9 тыс. человек. Умерли 6644 человека.

В России число заразившихся составляет около 100 человек.

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