Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался о возможной приостановке Тинькофф Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля все уже и закончится. В том же Китае уже все идет на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть по спортивному принципу», – заявил Газзаев в интервью «Чемпионату».

Ранее стало известно о запрете всех спортивных мероприятий в Москве до 10 апреля.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 169,9 тыс. человек. Умерли 6644 человека.

В России число заразившихся составляет около 100 человек.

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