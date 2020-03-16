Матч тура

«Ростов» – «Локомотив» – 1:3

Главная рубка тура прогнозировалась в Ростове: в гости к Валерию Карпину приехал «Локомотив», тоже претендующий на ЛЧ. Хозяева бодро начали, придавили москвичей и были близки к голу. Но рассыпались после обидного мяча в исполнении Гжегожа Крыховяка – еще до перерыва железнодорожники прибили интригу. Ростовчане справились с ЦСКА, но не потянули «Локо», и снова откатились за пределы тройки.

Все матчи тура

«Оренбург» – «Спартак» – 1:3

Олег Кононов в сентябре, но «Спартак» никак не оживет. Доменико Тедеско пока не поставил красно-белым игру, и даже ослабленный и разгромленный в Сочи «Оренбург» потрепал москвичей. Главным героем встречи стал Александр Максименко, который несколько раз выручил команду и вдохновил на камбэк. Забил даже Резиуан Мирзов, но есть ощущение, что газовикам все же не повезло.

«Зенит» – «Урал» – 7:1

Не нужно быть гением, чтобы предсказать результат матчей «Зенита» и «Урала»: екатеринбуржцы лишь раз за 16 игр вырвали ничью. Все пошло по известному сценарию и на этот раз – уже к 15-й минуте сине-бело-голубые вели в три мяча. Неудивительно, что в итоге в «Урал» вместилось семь пуль.

Артем ДзюбаGetty Images

«Сочи» – «Краснодар» – 2:0

Дебютант РПЛ не только успешно решает задачу по сохранению прописки, но и помогает головному клубу взять титул. «Сочи» обыграл ближайшего преследователя «Зенита» и позволил питерцам оторваться на девять очков.

ЦСКА – «Уфа» – 0:0

Вадим Евсеев знает все об автобусах: сначала его команда припарковалась в Санкт-Петербурге (0:0), теперь удачно сгоняла в Москву. «Уфу» мало волнует, что клуб не забивает уже три матча подряд – они играют не ради голов. А вот ЦСКА все дальше от зоны ЛЧ – армейцы уже пять матчей скучают без побед.

Герой тура

В шести матчах до игры с «Уралом» у Сердана Азмуна накопился лишь один мяч. Это напрягало Сергея Семака и болельщиков, учитывая два сухих тура подряд. Но плюшевый «Урал» разрешил иранцу оформить три банки и отметиться голевым пасом. Хет-трик стал для Азмуна первым в России и позволил вклиниться в спор лучших бомбардиров Тинькофф РПЛ.

Сердар Азмун, нападающий «Зенита»Getty Images

Цитата тура

Леонид Федун прокомментировал возможное приостановление РПЛ и предложил прикрыть чемпионат, но доиграть Кубок. Логично, ведь в чемпионате «Спартаку» ничего не светит, а на второй трофей красно-белые еще претендуют.

На предложение ехидно отреагировал экс-полузащитник всех клубов РПЛ Роман Широков: «У Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется».

Кадр тура

Коронавирус убил все большие чемпионаты и добрался до РПЛ. Юрий Палыч Семин поприветствовал Валерия Карпина, но не фирменным рукопожатием. Надо было дэбом, как предлагал Поль Погба.

Русская команда тура

Лучшие бомбардиры

1. Артем Дзюба – 13 голов

2. Элдор Шомуродов – 11

3. Александр Соболев/Сердар Азмун – 10

Турнирная таблица

1. «Зенит» – 50 очков

2. «Локомотив» – 41

3. «Краснодар» – 41

4. «Ростов» – 38

5. ЦСКА – 36

…

15. «Крылья Советов» – 22

16. «Ахмат» – 20

Газзаев: «Как это – признать «Зенит» чемпионом за 8 игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!»

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