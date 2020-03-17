Сергей Прядкин переизбран на должность президента Тинькофф Российской Премьер-лиги. Он будет руководить организацией еще 5 лет.

В феврале Прядкин остался единственным кандидатом на пост, а сегодня, 17 марта, Премьер-лига официально подтвердила продление полномочий.

«Я благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Стадионы стали более комфортными и безопасными.

Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы Лиги на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее» – цитирует Прядкина сайт РПЛ.

При Прядкине банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ.

РПЛ, как большинство лиг Европы, приостановлена в связи с эпидемией коронавируса.

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