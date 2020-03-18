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Аршавин подал в суд на бывшую жену из-за алиментов
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет платить поменьше.
Экс-футболист сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин подал в суд на бывшую жену Юлию Барановскую.
По информации StarHit, Андрей Сергеевич хочет добиться снижения суммы алиментов, выплачиваемых за трех общих детей. Изначально футболист выплачивал по 5 млн. рублей – в тот момент игрок был на контракте у «Зенита». После завершения карьеры сумма снизилась до 300 тысяч за ребенка, а теперь Аршавин намерен выплачивать еще меньше.
- Суд должен пройти в Москве 23 марта.
- Пара состояла в отношениях с 2003 по 2013 годы.
- После расставания с Барановской Аршавин успел жениться и развестись с Алисой Казьминой, у пары есть дочь Есеня.
2009 год – лучший в истории футбольных трансферов. Аршавин уехал в Европу, Роналду – в «Реал»